رئيس الوزراء يدشن العمل في مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد إعادة تأهيله

أشاد رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الجيش من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية والانتصارات المتوالية التي حققتها على تنظيم القاعدة وكان آخرها العملية العسكرية النوعية في وادي المسيني.

واكد رئيس الوزراء خلال تفقده مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية بعد اعاده تأهيله جراء الدمار الذي لحق به من قبل تنظيم القاعدة، أكد حرص الحكومة والقيادة السياسية في المضي بخطى واثقة نحو تحرير كافة المواقع التي لازالت تنشط فيها القاعدة.

من جانبه، أشاد محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني بالدعم السخي والكبير الذي قدمه رئيس الجمهورية والحكومة.. مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل بكل الجهود في خدمة الوطن والمواطن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

مشيرا إلى الأدوار العسكرية التي نفذها ابطال ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية في محاربة الاٍرهاب والتطرف.

وقال اللواء البحسني" إن جنود وضباط ومنتسبي المنطقة العسكرية الثانية سيظلون عيون ساهرة لحماية أمن المواطن، وعلى كامل الاستعداد للتضحية والفداء من أجل الوطن".

يذكر أن إعادة تأهيل مباني المنطقة العسكرية الثانية بلغت 750 مليون ريال بتمويل حكومي.