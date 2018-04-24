وزارة الثروة السمكية تنفذ ورشة عمل أساسيات اعداد الخطة والتقرير

عقد وزارة الثروة السمكية، اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن ،ورشة عمل لأساسيات اعداد الخطة والتقرير.

واكد وزير الثروة السمكية أن هذه الورشة تأتي في اطار حرص الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها وتحسن الاداء في مختلف قطاعات الوزارة.

واوضح الوزير ان الورشة تهدف الى اكساب المشاركين إعداد التقارير و الخطط وفق منهجية علمية حديثة تواكب التطورات الحديثة.

ويشارك في الورشة التي يرعاها وزير الثروة السمكية فهد كفاين على مدى يومين (35 ) مشارك ومشاركة من رؤساء هيئات المصائد السمكية ومدراء التخطيط في الهيئات ومدراء عموم مراكز الانزال السمكي والمدراء الماليين في المحافظات المحررة الواقعة على الشريط الساحلي بالإضافة الى وكلاء ومدراء عموم الادارات في ديوان الوزارة .

وتأتي هذه الدورة ضمن خطط الوزارة في تحسن مستوى القطاعات المختلفة ، وتستهدف وزارة الثروة السمكية تنظيم صيد واستغلال الاسماك وحمايتها وفق التشريعات القانونية ، ووضع الخطط والسياسات لبرامج القطاع السمكي وذلك لما من شأنه استدامة الموارد السمكية .