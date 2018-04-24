محافظ تعز يناقش اجراءات الحملة الامنية ويؤكد أن الدولة هي الحامي والضامن للجميع

أكد محافظ محافظة تعز الدكتور أمين محمود، على أهمية تكاتف جميع القوى السياسية لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية التي ماتزال تحاصر المدينة وتمارس القتل الممنهج والعشوائي ضد المواطنين.

وشدد المحافظ خلال لقاءه اليوم، قوى التحالف السياسي المساند للشرعية، لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الأمنية لتطبيع الاوضاع في المحافظة، على ضرورة تعزيز الثقة بالسلطة الشرعية لدى كافة المكونات والاطياف، باعتبار الدولة هي الكيان الحامي والضامن للجميع، والعمل كشركاء فاعلين مع الجانب الحكومي.

من جهته ثمن تحالف القوى السياسية الجهود والموقف المساندة للسلطة المحلية، والوقوف صفا واحدا لمساندة توجيهات المحافظ ومقررات اللجنة الامنية من اجل تطبيع الاوضاع في المحافظة.

مؤكداً وقوفه الى جانب السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة، وعودة المؤسسات الحكومية الى مقار عملها الرسمية واعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وشدد على ضرورة بسط سلطة الدولة الشرعية وتطبيع الحياة ومكافحة الجريمة، وارساء دعائم الامن والاستقرار في كل المديريات المحررة والعمل من اجل استكمال التحرير..

مطالباً بإخلاء جميع مؤسسات الدولة وعودة العمل فيها، واستكمال دمج فصائل القوات المسلحة والغاء كافة المسميات خارج مسمى الجيش الوطني والمؤسسة الامنية الرسمية.