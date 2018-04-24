موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الرئيس يلتقي السفير الامريكي والاخير يؤكد دعم بلاده للاقتصاد ودعم البنك المركزي

الثلاثاء 24 أبريل 2018 03:45 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس يلتقي السفير الامريكي والاخير يؤكد دعم بلاده للاقتصاد ودعم البنك المركزي

استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،اليوم، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تولر، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالأوضاع الراهنة في اليمن وتطوراتها على مختلف الصعد.

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي لدعم اليمن وقيادتها الشرعية وتدعيم خيارات السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث لاستعادة أمن واستقرار اليمن بالتعاون والتنسيق مع جهود المبعوث الاممي مارتن غريفث.

مشيرا  الى التطورات والمستجدات الميدانية على الصعيد العسكري في مختلف الجبهات وكذلك جهود الحكومة الميدانية التي تبذلها لتوفير الخدمات وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات والمناطق المحررة في ظل ظروف صعبه واستثنائية.

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور الدائم مع فخامة الرئيس لمصلحة اليمن وأمنها واستقرارها .

ووضع ماثيو تولر الرئيس في صورة لقاءاته المختلفة المتصلة بالشأن اليمني والهادفة الى تدعيم قيادتها الشرعية في تحقيق وانجاز الاستحقاقات التي يتطلع اليها الشعب اليمني.

مؤكداً موقف بلاده الثابت في هذا الإطار ومتطلعا الى نجاح جهود المبعوث الأممي الى اليمن.

كما جدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لاستقرار الاقتصاد اليمني ودعم جهود البنك المركزي مع مختلف المؤسسات الدولية لمصلحة معيشة المواطن اليومية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى