الرئيس يلتقي السفير الامريكي والاخير يؤكد دعم بلاده للاقتصاد ودعم البنك المركزي

استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،اليوم، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تولر، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالأوضاع الراهنة في اليمن وتطوراتها على مختلف الصعد.

وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي لدعم اليمن وقيادتها الشرعية وتدعيم خيارات السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث لاستعادة أمن واستقرار اليمن بالتعاون والتنسيق مع جهود المبعوث الاممي مارتن غريفث.

مشيرا الى التطورات والمستجدات الميدانية على الصعيد العسكري في مختلف الجبهات وكذلك جهود الحكومة الميدانية التي تبذلها لتوفير الخدمات وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات والمناطق المحررة في ظل ظروف صعبه واستثنائية.

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور الدائم مع فخامة الرئيس لمصلحة اليمن وأمنها واستقرارها .

ووضع ماثيو تولر الرئيس في صورة لقاءاته المختلفة المتصلة بالشأن اليمني والهادفة الى تدعيم قيادتها الشرعية في تحقيق وانجاز الاستحقاقات التي يتطلع اليها الشعب اليمني.

مؤكداً موقف بلاده الثابت في هذا الإطار ومتطلعا الى نجاح جهود المبعوث الأممي الى اليمن.

كما جدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لاستقرار الاقتصاد اليمني ودعم جهود البنك المركزي مع مختلف المؤسسات الدولية لمصلحة معيشة المواطن اليومية.