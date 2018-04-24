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رئيس الوزراء يصل حضرموت لافتتاح عددا من المشاريع الحيوية

الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:28 م الصحوة نت - خاص
رئيس الوزراء يصل حضرموت لافتتاح عددا من المشاريع الحيوية رئيس الوزراء خلال وصوله الى المكلا

وصل رئيس الحكومة أحمد بن دغر وعدد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وذكر مسؤول محلي لمراسل "الصحوة نت" أن بن دغر وصل مطار الريان بمدينة المكلا قادماً من مدينة عدن العاصمة المؤقتة التي تتخذها الحكومة مقرا لها.

وقال "إن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني وقيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية، كانوا في استقبال بن دغر والوفد الوزاري المرافق له.

وبين أن زيارة بن دغر ستكرس للاطلاع وتفقد أحوال المواطنين أعمال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحاً أن الزيارة التي تتزامن مع الذكرى الثانية لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة، ستشهد افتتاح جملة المشاريع الحيوية.

 

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