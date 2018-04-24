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التحالف: نراجع عملياتنا الجوية وسننشر النتائج حول ادعاءات استهداف خيمة زفاف

الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:19 ص الصحوة نت - الرياض
التحالف: نراجع عملياتنا الجوية وسننشر النتائج حول ادعاءات استهداف خيمة زفاف

قال /التحالف العربي / لدعم الشرعية في اليمن إنه يجري مراجعة عملياته الجوية في اليمن وذلك عقب ادعاء باستهداف مخيم زفاف في محافظة حجة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن / تركي المالكي/، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لخيمة زواج بمنطقه بني قيس في محافظة حجة.

وذكر المالكي إن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة خصوصًا مكان وزمان الحادث محل الادعاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي.

وأكد حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي.

كما أكد المالكي التزام قوات التحالف القانوني والأخلاقي بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذها لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع، وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث، التي تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية.

وكانت وسائل اعلام محلية قد أكد مقتل وجرح العشرات في بني قيس بمحافظة حجة جراء غارات جوية استهدف خيمة زفاف.

 

 

 

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