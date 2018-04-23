راجح بادي: مقتل "الصماد" ضربة قاصمة للحوثيين ورسالة لقياداتهم أن النار ستلتهمهم

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية / راجح بادي / إن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي لمليشيات الحوثي الإيرانية صالح الصماد ضربة موجعة وقاصمة للمليشيا وسيؤثر ذلك على وضعها السياسي والعسكري بمزيد من الإرباك والتخبط، كما سيعزز من حالة التداعي في صفوف مقاتليها.

بادي وفي تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية أشار إلى أن مقتل الصماد يحمل رسالة واضحة لقادة مليشيات الحوثي الإيرانية، وأن نار حربها الإنقلابية المدمرة على الشعب اليمني وتنفيذها لأجندة الإرهاب الإيراني ستلتهمها.

وذكر أن الاحتفاء الكبير الذي أظهره الشعب اليمني اثر تلقيه نبأ مقتل الصماد، يعكس حالة الاحتقان والسخط والمعاناة الناجمة عن الحرب الإنقلابية الإرهابية الذي يمثل الصماد أحد القادة الذين أشعلوها خدمة للمشروع الإيراني.

ولفت بادي إلى أن الصماد وحتى أيامه الأخيرة قبل مقتله، ظل متنقلاً بين المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشياته، محرضا على مزيدًا من العنف والحرب والخراب وداعياً إلى استهداف سلامة البحر الأحمر والممرات المائية الدولية، وهو سلوك يندرج ضمن الأنشطة الإرهابية وخرق للقانون الدولي الإنساني .

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الاثنين مصرع رئيس مجلسها السياسي وستة من رفاقه في غارة جوية للتحالف العربي وسط اتهامات تحملها مسؤولية تصفيته في ظل صراع حاد داخل أجنحة الجماعة.