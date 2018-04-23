الحوثيون زرعوا نصف مليون لغم... اليمن يتعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ الحرب العالمية

قال المركز الوطني لمكافحة الألغام إن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتمكن الجيش الوطني خلال العامين الماضيين، من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة ،منها 40 ألف لغم في جبهات محافظة مأرب وحدها.

وأوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام، / العميد الركن أمين العقيلي / في تصريحات صحفية، أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .

وقال العقيلي "إن اليمن هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام".

وأكد إن إجمالي الألغام التي زرعتها المليشيات الإيرانية تتجاوز نصف مليون لغم، وأن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية زرع آلاف الألغام في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك المناطق السكنية.

وقتل وجرح الآلاف من اليمنيين بينهم نساء وأطفال بألغام مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 وكذا من تمردها في صعدة بالحروب الستة التي قادتها ضد الجيش.

وتتخذ مليشيا الحوثي من الألغام كسلاح دفاعي وعدائي ضد المعارضين والمدنيين، على حد سواء.