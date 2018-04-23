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تصدع جبهة المليشيا.. مسلحون حوثيون ينصبون كميناً لمشرفي حوثي في إب

الأثنين 23 أبريل 2018 09:32 م الصحوة نت - خاص
تصدع جبهة المليشيا.. مسلحون حوثيون ينصبون كميناً لمشرفي حوثي في إب

نصب مسلحون حوثيون كمين لمشرف حوثي بمحافظة إب وسط اليمن بعد خلافات داخلية زادت حدتها الأيام الماضية.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مسلحين حوثيين نصبوا مساء أمس كميناً مسلحاً لقيادي حوثي بارز بمديرية القفر شمال محافظة إب وسقط جرحى في العملية من الطرفين.

وبحسب المصادر فإن مسلحين حوثيين من أسرة بني "عاطف" استهدفوا  القيادي الحوثي أبو الحسن مشرف المليشيا بمديرية القفر بمنطقة الصنع بعزلة بني سبأ بالقفر العالي.

وأضافت المصادر أن الطقم الذي كان يقل القيادي الحوثي "أبو الحسن" تعرض لإطلاق النار بكثافة ، غير أنه نجا بأعجوبة وتمكن من الفرار.

واكدت المصادر أن القيادي "أبو الحسن"  استدعى مسلحين حوثيين من أتباعه لاقتحام منطقة المهاجمين الذين نصبوا له الكمين ، فحضر العشرات من المسلحين الحوثيين ليطوقوا منطقة الصنع بعزلة بنى سبأ الصنع ، وتمكنوا من القبض على المهاجمين بعد إصابة أحد المسلحين التابعين للقيادي "أبو الحسن" ونقلوا لجهة مجهولة.

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