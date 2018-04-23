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نائب الرئيس يُشدد على مضاعفة الجهود في المناطق المحررة لإفشال مخططات الفوضى

الأثنين 23 أبريل 2018 08:28 م الصحوة نت - مارب
نائب الرئيس يُشدد على مضاعفة الجهود في المناطق المحررة لإفشال مخططات الفوضى

شدد نائب الرئيس اليمني  الفريق الركن / علي محسن صالح/ على ضرورة مضاعفة الجهود في المناطق المحررة لإفشال مخططات الفوضى.

جاء ذ خلال لقائه اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء دكتور/ أحمد الموساي/ لمناقشة آليات تفعيل وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وسبل استكمال استعادتها، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستمع نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة في إطار تفعيل دور الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة وقيامها بواجبها المكلفة به في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن اليمني وإفشال المخططات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المجتمع.

وأكد الفريق محسن اهتمام القيادة السياسية   بالأجهزة الأمنية وتفعيل مهامها ودعمها بما يحقق تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.. مشدداً على مضاعفة الجهود في وضع الخطط الأمنية وتنفيذها وتنشيط منتسبي الأمن وتأهيلهم وبما يحقق أداء ناجحاً ومُثمراً.

بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تفعيل دور الأجهزة الأمنية بمختلف مهامها وتخصصاتها وحققت تقدماً ملموساً في هذا الإطار وتسعى الى لملمة صفوف منتسبي الأمن في مختلف المناطق تحت مظلة الشرعية.


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