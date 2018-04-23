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مصرع 19 حوثياً والجيش يحرر عدداً من المواقع غرب تعز

الأثنين 23 أبريل 2018 08:03 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مصرع 19 حوثياً والجيش يحرر عدداً من المواقع غرب تعز

لقي 19 حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش الوطني الاثنين غرب تعز.

وتمكنت / قوات الجيش الوطني / من استعادة السيطرة على تبة الزوم وتبة الردمة وتبة الشاهد وقرية عودين واستعادة تبة الخزان بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

الاشتباكات تركزت في محيط جبل قهبان بعزلة اليمن بعد أن شنت المليشيا هجوم عنيف على تحصينات أبطال الجيش في المنطقة استخدمت فيها كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وتأتي هذه المواجهات تزامناً مع مواجهات دارت في مدينة تعز مع قوات الجيش والأمن من جهة ومسلحين وصفتهم قيادة المحافظة بالخارجين عن النظام والقانون.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز ، العقيد / عبدالباسط البحر/، سيطرت قوات الجيش والأمن المسنودة بالشرطة العسكرية، على المربع الامني شرق مدينة تعز، وطرد العناصر الخارجة عن القانون منه.

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