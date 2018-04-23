سجناء بعدن يضربون عن الطعام عقب رفض إدارة السجن تنفيذ قرار النيابة بالأفراج عنهم

أعلن العشرات من المعتقلين في سجن "بئر أحمد" في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد الاضراب عن الطعام احتجاجاً على رفض ادارة المعتقل الافراج عن عدد من السجناء بعد صدور أوامر من النيابة بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الصحوة نت" إن النيابة أصدرت امراً بالإفراج عن 72 معتقلاً، إلا إن ادارة السجن رفضت الأوامر وستمرت في اعتقال السجناء ولم تفرج عنهم.

وطالب المعتقلون الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل في الضغط على الإمارات بوقف اعتقالاتها والافراج عن المعتقلين ووقف جميع الانتهاكات.

ووجهت تهم كيدية للمعتقلين، واُحتجزوا في مراكز اعتقال سرية قبل أن يتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد بعد تعرضهم للتعذيب.