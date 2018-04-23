ناطق محور تعز يعلن نجاح الحملة الأمنية واستعادة كافة مباني الدولة شرق المدينة

أعلن الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز ، العقيد / عبدالباسط البحر/، سيطرت قوات الجيش والأمن المسنودة بالشرطة العسكرية، على المربع الامني شرق مدينة تعز، وطرد العناصر الخارجة عن القانون منه.

وقال البحر في تصريح خاص لـ" الصحوة نت " إن قوات الجيش والأمن والشرطة العسكرية سيطروا على أغلب المباني الحكومية في المربع الأمني على راسها مبنى البنك المركزي وميدان الشهداء والمتحف وصحيفة الجمهورية، ومقر الشرطة العسكرية، وقيادة المحور وادارة الامن وغيرها من المباني التابعة للدولة.

وأوضح أن 7 من العناصر الخارجة عن القانون لقت مصرعها وعلى راسهم المدعو / خالد الصنعاني / المتهم بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال ضد أفراد الجيش الوطني بالمدينة، اضافة الى أسر عدد آخر منهم.

وذكر البحر أن المربع كان يشهد انفلاتا امنيا مريعا ويعتبر منطلق للعمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والامن وتعمل على اشاعة الفوضى داخل المدينة.

وأكد البحر أن الحملة الأمنية مستمرة حتى إعادة كل مؤسسات الدولة، وبسط الدولة لسيطرتها على كافة ارجاء المحافظة، والعمل على تثبيت الامن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وقال إن محافظ المحافظة عازم على استعادة كل المؤسسات وتفعيلها وعودة الحياة الى المدنية.

وكانت قوات الجش والأمن والشرطة العسكرية قد دشنت صباح اليوم الاثنين حملة امنية ضد الاوكار التي تتحصن بها الجماعات الخارجة عن القانون.