مليشيا الحوثي تُعلن مقتل "صالح الصماد" بغارة للتحالف في الحديدة

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية مغرب اليوم الاثنين مقتل " صالح الصماد" رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وقال بيان صادر عن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس انقلابي) قال إن "صالح الصماد" قتل بغارة جوية تفذتها مقاتلات التحالف العربي يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة.

وأقر المجلس السياسي الانقلابي اختيار القيادي الحوثي /مهدي محمد حسين المشاط/ رئيسا للمجلس، خلفاً للصماد.

وكان قد وصل "الصماد" مؤخراً إلى محافظة الحديدة للتحشيد فيما سمي مسيرة البنادق التي دعت إليها الجماعة، وذلك تزامناً مع الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيا في كافة الجبهات.