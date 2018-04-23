الجيش يمشط المناطق المحررة في آل صبحان بصعدة والأباتشي تنفذ عمليات مطاردة

نفذت / قوات الجيش الوطني / اليوم الاثنين، عمليات تمشيط واسعة للمواقع والوديان المحررة، مؤخراً، في منطقة آل صبحان بمديرية باقم، شمال محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" أن قوات الجيش بدأت صباح اليوم عمليات تمشيط واسعة لمواقع "الظهر ومقريع والمشروع" في منطقة آل صبحان، التي حررها الجيش الوطني يوم أمس في عملية نوعية ومشتركة نفذتها قوات من الألوية العسكرية المتواجدة شمال محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن عمليات التمشيط شملت الوديان المحيطة بالمواقع العسكرية والكهوف والانفاق التي حفرها الحوثيون لحماية مواقعهم في منطقة آل صبحان الاستراتيجية بمديرية باقم الحدودية مع السعودية.

وأشار المصدر إلى تنفيذ مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات مطاردة لعناصر المليشيات الحوثية الفارة من المناطق المحررة، تزامن ذلك مع تحليق طيران التحالف في سماء المنطقة.

وكانت قوات مشتركة من اللواء الخامس حرس حدود واللواء 63 ولواء الحزم، تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية باقم، وأحرزت تقدماً جديد للجيش الوطني في محور علب، فيما تكبدت المليشيات خسائر كبيرة، في العتاد والعناصر، فضلاً عن مقتل قائد الحوثيين في جبهة علب المدعو أبو يحيى في عمليات التقدم شمال صعدة.