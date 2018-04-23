البيضاء.. مصرع 3 قيادات حوثية وأسر آخر في قانية ومقاتلات التحالف تشن غارات بـ" الزاهر

لقي 3 من القيادات الميدانية التابعة للمليشيا الانقلابية مصرعهم اليوم الإثنين، في جبهة قانية محور البيضاء, وأُسر قيادي آخر مع مرافقيه, إثر اشتباكات عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المليشيا الانقلابية.

وقال موقع الجيش، إن القيادي “ابو عماد الحمزي” (مشرف رادع سابقا) والقيادي “ابو حمزة الرازحي” والقيادي محمد مطهر العزاني لقوا مصرعهم اليوم في جبهة قانية, مع عدد من مرافقيهم.

كما تم اسر القيادي الحوثي المدعو ابو حسين العربجي مع عدد من مرافقيه, في الجبهة ذاتها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية ما بين منطقتي قانية والوهبية, حيث يخوض أبطال الجيش الوطني معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية باتجاه منطقة عفار محافظة البيضاء.

من جهة اخرى شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للمليشيا الانقلابية في موقع السمر بمنطقة الجماجم بمديرية الزاهر بآل حميقان.

كما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة تابعة للميليشيات الحوثية المتمركزة في موقع الجماجم بمديرية الزاهر.