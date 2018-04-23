المقدشي يشدد على بناء الجيش وفق أسس وطنية بعيداً عن المحسوبية والمناطقية

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن المؤسسة العسكرية المتينة هي التي يعول الجميع عليها لاستكمال استعادة وبناء المؤسسات الشرعية وتلبية آمال وتطلعات الشعب في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وحماية الخيارات الشعبية والمكتسبات الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية وصولاً إلى الدولة الاتحادية الضامنة للعدالة والمساواة.

وتفقد المقدشي ، الواء 203 ميكا بمحافظة مأرب، واطّلع على مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لمنتسبي اللواء.

وعقد اجتماعاً بقيادة وضباط اللواء، وحثهم على مزيد من الجاهزية واليقظة والاستعداد لتنفيذ المهام، ومضاعفة برامج الاعداد والتدريب القتالي والمعنوي ومواصلة جهود بناء وتأسيس المؤسسة العسكرية وفق أسس علمية ووطنية بعيداً عن المحسوبية والجهوية والمناطقية.

وأشاد القائم بأعمال وزير الدفاع بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني والمقاومة باسناد من قوات التحالف العربي في محافظات البيضاء وصنعاء وصعدة وحجة وتعز ولحج والساحل الغربي وفي مختلف الجبهات تحت إشراف ومتابعة القيادة السياسية.

مشدداً على أهمية مواصلة تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في سبيل معركة دحر الميليشيا الحوثية الانقلابية التي تتلقى الهزائم والانتكاسات وتتكبد خسائر موجعة في العتاد والأرواح..

وثّمن دعم ومساندة الأشقاء في التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات ، ومواقفهم الأخوية في مساعدة الشعب اليمني على استعادة دولته وإفشال المخططات الرامية لتهديد أمن اليمن والمنطقة وأن خطوط الملاحة الدولية.