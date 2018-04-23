نائب رئيس الجمهورية يشيد بانتصارات أبطال الجيش الوطني في البيضاء ويثمن دعم التحالف

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بالبطولات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في محافظة البيضاء، ضد المليشيات الانقلابية.

وشدد نائب الرئيس خلال لقائه محافظ البيضاء صالح الرصاص، على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل المكونات والقوى السياسية والمجتمعية ومساندة جهود أبطال الجيش وتفقد أحوالهم والتواجد الميداني لكافة قيادات ومسؤولي الدولة.

واستمع إلى المستجدات الميدانية والعسكرية وأوضاع المقاتلين وسير العملية العسكرية التي تستهدف استكمال تحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وثمن نائب الرئيس دعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم المستمرة للعملية العسكرية في البيضاء وبقية محافظات الجمهورية، مؤكداً أن عزيمة اليمنيين والأشقاء قادرة على دحر مشاريع العنف والإرهاب.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره وشكره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، منوهاً إلى التفاف كل أبناء المحافظة وقياداتها خلف قيادة الشرعية وجهود استعادة الدولة.