موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

رئيس الوزراء:سنفرض الأمن في عدن والمحافظات المحررة ولن نسمح بتكرار ما حدث سابقا

الأثنين 23 أبريل 2018 03:41 م الصحوة نت - متابعات
رئيس الوزراء:سنفرض الأمن في عدن والمحافظات المحررة ولن نسمح بتكرار ما حدث سابقا

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ستفرض الأمن في عدن والمحافظات المحررة ولن تسمح بتكرار ما حدث في السابق وستعمل على توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارة الداخلية والدفاع.

وقال بن دغر" سنجعل من العاصمة عدن كما كانت في السابق مدينة النور والتنوير وعاصمة الاقتصاد والحضارة التاريخ نموذج لباقي المحافظات المحررة.

ووجه رئيس الوزراء خلال استقباله عدد من ذوي وأسر شهداء خطباء وائمة المساجد، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالإسراع في التحقيق وكشف العناصر الإرهابية والإجرامية الغادرة التي طالت أياديها عدد من خطباء وائمة المساجد في عدد من المحافظات وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع .

وقال " إن الخطباء عملوا على نشر الوسطية والاعتدال وارساء قيم التسامح والعدالة بين أفراد المجتمع فكانوا صوت الحق الذي لا يختلف عليهم احد ومن المؤسف جدا في سابقة لم تشهد اليمن قبلها ان يكونوا علما وائمة الدين هدفاً للارهاب والتطرف.

وأكد الدكتور بن دغر ان الحكومة ستوفر الحماية الأمنية اللازمة لخطباء وائمة المساجد وستحرص كل الحرص على سلامتهم، مؤكدا ان استهداف 24 امام وخطيب مسجد هو استهداف للوسطية والاعتدال والوطن وقيم التسامح والمحبة التي عرفتها عدن واليمن ونشر الفوضى والعنف.

ووجه رئيس الوزراء بصرف مساعدة مالية لكل اسرة شهيد كمكرمة من الحكومة لأسر شهداء الكلمة والمنبر واعتماد راتب لكل أسرة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى