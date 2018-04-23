رئيس الوزراء:سنفرض الأمن في عدن والمحافظات المحررة ولن نسمح بتكرار ما حدث سابقا

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ستفرض الأمن في عدن والمحافظات المحررة ولن تسمح بتكرار ما حدث في السابق وستعمل على توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت مظلة وزارة الداخلية والدفاع.

وقال بن دغر" سنجعل من العاصمة عدن كما كانت في السابق مدينة النور والتنوير وعاصمة الاقتصاد والحضارة التاريخ نموذج لباقي المحافظات المحررة.

ووجه رئيس الوزراء خلال استقباله عدد من ذوي وأسر شهداء خطباء وائمة المساجد، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالإسراع في التحقيق وكشف العناصر الإرهابية والإجرامية الغادرة التي طالت أياديها عدد من خطباء وائمة المساجد في عدد من المحافظات وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع .

وقال " إن الخطباء عملوا على نشر الوسطية والاعتدال وارساء قيم التسامح والعدالة بين أفراد المجتمع فكانوا صوت الحق الذي لا يختلف عليهم احد ومن المؤسف جدا في سابقة لم تشهد اليمن قبلها ان يكونوا علما وائمة الدين هدفاً للارهاب والتطرف.

وأكد الدكتور بن دغر ان الحكومة ستوفر الحماية الأمنية اللازمة لخطباء وائمة المساجد وستحرص كل الحرص على سلامتهم، مؤكدا ان استهداف 24 امام وخطيب مسجد هو استهداف للوسطية والاعتدال والوطن وقيم التسامح والمحبة التي عرفتها عدن واليمن ونشر الفوضى والعنف.

ووجه رئيس الوزراء بصرف مساعدة مالية لكل اسرة شهيد كمكرمة من الحكومة لأسر شهداء الكلمة والمنبر واعتماد راتب لكل أسرة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.