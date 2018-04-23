الرئيس يطلع على مستجدات الاوضاع في تعز ويشيد بالحملة الامنية ضد الاختلالات

تابع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع والتطورات الامنية والميدانية التي تشهدها محافظة تعز في إطار الحملة الواسعة لتطهير ما تبقى من المحافظة من براثن قوى التمرد والظلام من ميليشيا الحوثية الايرانية والوقوف كذلك على الأوضاع الامنية في تعز لتعزيز الأمن والطمأنينة ومواجهة الاختلالات الامنية وقوى الظلام التي تستهدف الأبرياء.

وشدد على أهمية إظهار وعكس واقع تعز الحضاري والنضالي وجذوة الثورة والتحرير.. منوها الى أهمية توحيد الجهود والصفوف في هذه المرحلة المفصلية الهامة من تاريخ البلد حتى تحقيق كامل اهداف وتطلعات شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأشار الى الحملة الواسعة التي تقوم بها قيادة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الامنية وقوات الشرطة العسكرية لضبط الاختلالات ومنها ما تعرض له فريق الصليب الاحمر الدولي.

جاء ذلك خلال توجيهاته صباح الْيَوْم لمحافظ تعز أمين احمد محمود الذي وضعه امام المستجدات الراهنة في المحافظة والجهود المبذولة بتعاون الشرفاء من ابناء المحافظة والوحدات الامنية والعسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستعادة تعز كاملة الى موقعها الطبيعي في كنف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وثمن الرئيس الدعم والمواقف الأخوية المساندة والصادقة للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.