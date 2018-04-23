محافظ تعز يصدر قرارا يقضي بعودة المؤسسات الى مقراتها وبسط نفوذ الدولة

أصدر محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين محمود، قرارا بسرعة عودة مؤسسات الدولة إلى مقراتها ، وضرورة تطبيع الاوضاع في المحافظة وبسط نفوذ الدولة وتأمين حياة المواطن.

وكلف قرار المحافظ الذي حمل رقم 38 لسنة 2018، ونشر على صفحة مكتب اعلام تعز، اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائد محور تعز والعميد منصور عبدالرب الاكحلي مدير عام الشرطة، والعميد جمال الشميري قائد قوات الشرطة العسكرية، بسرعة العودة الى مقراتهم الرسمية في مديرية صالة جوار ميدان الشهداء، وبسط نفوذ الدولة على تلك المنطقة وتأمينها والعمل على تطبيع استباب الاوضاع .

كما قضت المادة الثانية البدء فوراً بتنفيذ هذا القرار دون إبطاء .

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين قوات الجيش الوطني وعناصر خارجة عن القانون في منطقة العرضي والشرقية عقب وصول قوات امنية وعسكرية الى المنطقة تنفيذا لتوجيهات المحافظة واللجنة الامنية بالعودة الى مقراتها.

ولا تزال الاشتباكات دائرة حتى لحظة كتابة الخبر.