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ناطق محور تعز: اشتباكات بين الجيش وعناصر خارجة عن القانون في العرضي والشرقية

الأثنين 23 أبريل 2018 10:47 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
ناطق محور تعز: اشتباكات بين الجيش وعناصر خارجة عن القانون في العرضي والشرقية ارشيفية

كشف الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز واللجنة الأمنية بالمحافظة، العقيد عبدالباسط البحر، عن سبب الاشتباكات الدائرة في مناطق شرق المدينة.

وقال البحر في منشور له على الفيس بوك، رصده محرر الصحوة نت، إن وحدات رمزية من القوات الأمنية والعسكرية انتقلت صباح اليوم، إلى مقراتها السابقة في منطقة العرضي والشرقية من المدينة بحسب أوامر اللجنة الأمنية وبإشراف المحافظ وقيادة وكيل المحافظة للدفاع والأمن وتنفيذ الوحدات المعنية بقيادة محور تعز.

واوضح أنه عند وصول القوات إلى أماكنها المحددة واجهت مقاومة من بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون مما استدعى التعامل معها والاشتباك.

مشيرا الى ان الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى كتابة الخبر.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت صباح اليوم شرق مدينة تعز، وسط دوي انفجارات عنيفة تهز المنطقة.

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