الجيش يتقدم غرب تعز وقائد لواء العمالقة يؤكد أن الزحف مستمر حتى تحرير المحافظة

تمكنت / قوات الجيش الوطني/ من تحرير مواقع جديدة غرب محافظة تعز يوم الأحد وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وقال القائد الميداني في لواء العمالقة في الجيش الوطني العقيد / احمد قائد الصبيحي/ إن قوات الجيش حررت موقع الشبكة والسنترال ومواقع اخرى جنوب موقع السنترال بالإضافة إلى تحرير موقع الخزان الاسود .

وأوضح العقيد الصبيحي أن المعارك على اشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيا، مؤكداً قوات الجيش ستواصل الزحف باتجاه مدينة تعز لاستكمال تحريرها، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

وذكر الصبيحي أن تقدم قوات الجيش جاء بمساندة طيران التحالف العربي الذي ضرب أهداف محققة وتمكن من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي الإنقلابية .

وتدور معارك عنيفة غرب وجنوب تعز زادت من حدتها مؤخراً وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني وتراجع للمليشيا الانقلابية.