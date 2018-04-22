مقتل وأسر عشرات الحوثيين وتحرير مواقع في عملية مشتركة شمال صعدة

تمكنت / قوات الجيش الوطني / من تحرير مواقع استراتيجية جديدة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في عملية مشتركة نفذتها القوات الحكومية، بإسناد جوي وبري من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش نفذت، عملية نوعية ومباغتة على مواقع تمركز المليشيات الانقلابية بمنطقة آل صبحان بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق "الظهر ومقربع والمشروع" وفرضت سيطرتها النارية على الشعاب والوديان المحيطة بمنطقة آل صبحان مركز تجمع الحوثيين شمال غرب مديرية باقم الحدودية.

وذكر العقيد الركن/سامي القباطي/، رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود، إن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل قائد المليشيات الحوثية في محور علب المدعو العقيد/ابو يحي/ وعشرات المسلحين الآخرين.

وأشار في تصريح إعلامي إلى اغتنام قوات الجيش كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر المتنوعة بما فيها ثلاث قطع رشاش 12.7 وقذائف ار بي جي عدد 6 مع قذائفها و15 قطعة كلاشنكوف، كما تم اسر احد عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وبحسب مصادر عسكرية فإن العملية نفذتها وحدة عسكرية مشتركة من اللواء 63 مدرع ولواء الحزم واللواء الخامس حرس حدود، وبإسناد جوي من طائرات التحالف ومقاتلات الاباتشي التي نفذت عمليات هجومية بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في منطقة آل صبحان شمال صعدة.

وكانت مصادر خاصة أكدت "للصحوة نت" سيطرة الجيش الوطني على مواقع جديدة وإحراز تقدم مستمر شمال وشرق محافظة صعدة، فيما تعهد محافظ المحافظة هادي طرشان بإعلان تحرير صعدة بالكامل من المتمردين في وقت قريب ورفع علم الجمهورية اليمنية على جبال مران المعقل الرئيسي للانقلابيين.