التحالف يدمر مخزن أسلحة في حرض ويستهدف تعزيزات وزورقاً بحرياً جنوب ميدي

شنت / مقاتلات التحالف العربي/، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على مواقع وتحركات للمليشيات الانقلابية في بلدتي ميدي وحرض، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقل مراسل "الصحوة نت" عن مصدر ميداني، قوله إن طائرات التحالف العربي، استهدفت مساء الأحد مخزن أسلحة وتعزيزات للحوثيين في منطقة المزرق بمديرية حرض الحدودية.

وأضاف المصدر "أن انفجارات متتالية تلت الغارات الجوية على مخزن الأسلحة، وشوهدت سحب من الدخان تغطي المنطقة".

وأشار المصدر إلى تنفيذ مقاتلات التحالف غارات جوية على تحركات للمليشيات جنوب مديرية ميدي الساحلية، واستهداف زورقاً سريعاً في ساحل المدينة، كان الحوثيون يحاولون من خلاله التسلل إلى المواقع المحررة غرب مدينة ميدي الساحلية.

وبحسب المصدر فإن الطيران الحربي شن أكثر من 20 غارة على مواقع المليشيات في بلدتي ميدي وحرض، ومزارع الجر المجاورة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وكان الجيش الوطني وقوات التحالف تمكنت قبل نحو اسبوعين من تحرير مدينة ميدي الساحلية بشكل كامل، جاء ذلك بعد معارك عنيفة شهدتها الاحياء الغربية للمدينة والتي كان الحوثيون يتمركزون فيها بعد دحرهم من الأحياء الشرقية في الاشهر القليلة الماضية.