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مقتل شخصين بغارة لطائرة بدون طيار في بيحان شبوة

الأحد 22 أبريل 2018 09:21 م الصحوة نت - خاص
مقتل شخصين بغارة لطائرة بدون طيار في بيحان شبوة

استهدفت طائرة بدون طيار  شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة مفقة جنوب مدينة بيحان غرب محافظة شبوة بعد عصر اليوم الأحد.

وقال مصدر محلي "للصحوة نت" إن أهالي المنطقة لم يستطيعا التعرف على الضحايا بسبب تفحم الجثث نتيجة الغارة الجوية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم أيضاً التعرف على مقتنيات الشخصين بسبب احتراق الدراجة النارية واحتراق الجثث وجميع محتوياتهم.

وما بين الحين والآخر تشن الطائرات الأمريكية غارات تستهدف مسلحي تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات، فيما يسقط أيضاً ضحايا مدنيين جراء غارات خاطئة لذات المقاتلات.

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