نائب الرئيس يُشيد بانتصارات الجيش في الجوف ويثمن دور العسكرية السادسة

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش في محافظة الجوف وما يسطرونه من ملاحم خالدة على طريق تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ محافظة الجوف اللواء أمين علي العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم الأحمر وعدد من رؤساء شعب ووحدات المنطقة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد نائب الرئيس على عزيمة الشرعية وبدعم الأشقاء في التحالف على ردع مشروع إيران الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة وإحلال الأمن والسلام في اليمن.

وحث نائب رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود والصبر والمثابرة وتنفيذ المهام والخطط المقرة، مشيراً إلى معاناة اليمنيين جراء انقلاب الحوثي وما يتكبدونه من آلام تتطلب من الجميع استنهاض الهمم وبث روح العزيمة والاصرار والكفاح لرفع الضر عن الشعب ومواجهة الأخطار التي تهدد أمن بلادنا والمنطقة.

جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات الميدانية وجهود تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة واستكمال تحرير المحافظة وأوضاع الوحدات العسكرية ومنتسبيها الأبطال.