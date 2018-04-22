إدارة سجن بئر أحمد في عدن ترفض أحكاماً قضائية بالإفراج عن 72 معتقلاً "اسماء"

رفضت إدارة سجن بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن أحاكماً قضائية قضت بالإفراج عن 72 معتقلاً.

وحصل موقع "الصحوة نت " على الاسماء التي قضت النيابة بالإفراج عنهم وذلك لعدم ثبوت أية اتهامات ضدهم.

ورفضت إدارة السجن الإفراج عن المعتقلين دون أن توضح الأسباب، في تحد وصفه أقارب المعتقلين بالمهين للقضاء.

قالت مصادر مطلعة في سجن بير احمد بمدينة بالعاصمة عدن لـ"الصحوة نت" إن المعتقلين في زنازين السجن، لا يزالون مضربون عن الطعام، مطالبين بالإفراج عنهم.

اسماء المعتقلين الذين شملهم قرار الإفراج من نيابة عدن

1-برهان شيخان محسن .

2-احمد حسن احمد الموتي.

3-محمد علوي صالح علي.

4-نذير مصطفى علي سيف.

5-كاافي جمال شاكر .افراج من المحكمه

6-محمد عوض بن عوض صالح. افراج من المحكمه .

7-موسى عوض عقيل .افراج من المحكمه.

8-عبدالمجيد محمد حسين السعدي. افراج من المحكمه.

9-محمد سعيد عبده فضل.

10-حميد محمود محمد العمودي.

11-عمار ضرار فضل عبدالله.

12-عمار شبيب عبدالقادر غانم.

13-احمد علي احمد.

14-عمرو عوض محمد علي المطري.

15-عبدالعزيز احمد مهدي صالح.

16-رامي مصطفى محمود السلامي.

17-جلال علي عبدالله السعدي.

18-فرج محفوظ فرج بازهير.

19-محمد عبده سلام. تم الافراج عنه من قبل النيابه ثم اخدوه واخفوه .

20-خضر صالح احمد .

21-صلاح صالح عبدالله كاسترو.

22-عهد عادل محسن حاصل.

23-علي عارف محمد عريم.

24-باسل محسن احمد النقاز.

25عبدالله نوري عبدالله علي.

26 نهر فضل محمد حسين.

27-حسان عبدربه ديان السعدي.

28-سند اسكندر علي.

29-بلال محمد حسن.

30-محمد عبدالله العبيدي.

31-عبدالرحمن علي سعيد.

32-محمد ناصر عاتق.

33-محمد عبدالله سعيد.

34-عبدالرحمن عمر بلجون.

35-عماد محمد علي مقبل.

36-عبدالله عبده ناصر العمري.

37-محمد نصر.

38-شاكر صالح عبدالله.

39-اكرم كريم.

40-هاني باصبرين.

41-سلطان طه سلام.

42-بسام صالح سالم جيمح.

43-جميل محسن حسين.

44-عبدالله الرفاعي.

45-محمد سعيد شمسان.

46-سعيد عوض حسين صالح.

47-عادل سالم ناصر موفجه.

48-بازل احمد ابراهيم.

49-محمد فؤاد احمد علي.

50-عوض عبدالله عوض باغطيان.

51-اصيل عدنان محمد احمد.

52-حسين محمود محمد عكش.

53-فادي اسماعيل.

54-نديم عبدالله فضل فرتوت.

55-ابراهيم قايد الزريقي.

56فارس انور. افراج من المحكمه.

57-فراس فياض احمد عباد.

58-محمد وليد احمد علي.

59-ايمن توفيق سلام.

60-ايمن محمد سعيد الشيخ.

61-ذياب عبدالباقي عبدالله.

62-مدين محمد ثابت.

63-محمد عبدالملك حامد هاشم.

64-باسل عبدالله محمد الفاسوخ.

65-عبده عبدالله احمد هيثم القفيش.

66محمد نبيل عبده عثمان التوتي.

67-محمد سالم عمر المحضار.

68-عاصم ناصر الزامكي.

68-عدنان حسن غالب.

69-مازن علي مسواط.

70-حلمي احمد سالم المخدومي.

71-احمد عوض محمد علي المطري.

72-جهاد ايهاب عبده حسين.