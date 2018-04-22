اعتراض صاروخ حوثي أطلق باتجاه نجران وسقوط آخر بمنطقة صحراوية

قالت وسائل اعلام سعودية إن دفاعات المملكة اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد / تركي المالكي/ قوله إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة .

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني .

كما رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ظهر اليوم صاروخًا باليستيًا كان متجهًا للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت أطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 أبريل.