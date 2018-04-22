تعز..منظمات المجتمع المدني تدين اغتيال مسؤول الصليب الاحمر وتطالب بتحقيق جاد

دانت منظمات المجتمع المدني المعنية بالنشاط الحقوقي والإنساني ، بمدينة تعز، جريمة اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز ببعثة الصليب الاحمر في اليمن ، حنا لحود – برصاص مجهولين.



وقال بيان صادر عن المنظمات – حصلت الصحوة نت على نسخة منه - إن هذه الجريمة استهدفت النشطاء الإنسانيين الذين يمدون يد العون للمتضررين من الحرب في تعز خاصة في بعثة الصليب الأحمر الذين لم يوفروا جهداً منذ بداية الأزمة في تقديم كافة أنواع الدعم والعون الإنساني في اليمن.

وحملت المنظمات الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات المعنية المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة الإنسان في تعز ، مطالبة بإجراء تحقيقات جادة تقود إلى مرتكبي هذه الجريمة والمتسببين في أعمال الفوضى والاغتيالات المتكررة.

مؤكدة أن هذه الجريمة وغيرها من ممارسات الفوضى والعنف تشوه الصورة الكلية لتعز وأبناءها وعموم اليمنيين، وأن المشاريع الإرهابية ونشاطات العنف لا طائل منها سوى رفع مستوى المعاناة الإنسانية ومحاصرة تعز بالعزلة في الوقت الذي نراها أحوج ما تكون إلى تفاعلها الإنساني مع العالم وتفاعل العالم معها.

وتوجهت المنظمات خالص العزاء لجميع أعضاء وموظفي بعثة الصليب الأحمر الدولية الإنسانية في اليمن ، ولكافة العاملين والشركاء الإنسانيين ، ومع إدراكنا للأثر النفسي البالغ عليهم إثر الجريمة فإننا نثمن تفانيهم في تقديم العون الإنساني للمتضررين في عموم اليمن وفي تعز تحديداً.