رئيس الوزراء:الحكومة ستقدم الدعم لمؤسسة المياه لتقوم بواجبها وتغطي احتياجات سكان عدن

أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ان الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم اللازم للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن لتقوم بواجباتها على اكمل وجه لتغطية الاحتياجات الكافية لأبناء المحافظة من المياه.

وقال إنه خلال الأيام القادمة سيتم ضح المياه من حقل الروة لتزويد المضخة بكميات إضافية من المياه لتغطية الاحتياجات المتزايدة في عدن وإنهاء معاناة المواطنين في هذا الجانب الحيوي الهام بالإضافة لتوفير كافة احتياجات المضخة حتى تتمكن من القيام بدورها الحيوي على النحو المطلوب.

وشدد على الموظفين بضرورة القيام بواجباتهم وتحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم على الوجه الأمثل ومتابعة أعمال واحتياجات المضخة أولا بأول لتقوم بدورها لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم بتوفير القدر الكافي من المياه النظيفة الصالحة للشرب .

يذكر ان محطة البرزخ تأسست في العام 1984م وتم تدميرها على يد المليشيا الحوثية الانقلابية خلال حربها الهمجية الاجرامية على عدن، وتم اعادة بنائها من قبل منظمة اليونيسيف وأصبحت المحطة جاهزة لمعاودة العمل فيها.