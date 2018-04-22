وزير الداخلية يؤكد تفعيل مهام شرطة النجدة في العاصمة المؤقتة عدن

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ،على اهمية تفعيل دور شرطة الدوريات وأمن الطرق في العاصمة المؤقتة عدن في القريب العاجل للقيام بكافة مهامها الأمنية والتي تأتي في أولويات خطط وبرامج وزارة الداخلية لتفعيل وحداتها الأمنية التابعة لها على أسس وطنية.

واكد الوزير الميسري خلال لقائه ،اليوم، اركان شرطة النجدة بعدن المقدم لبيب العبد ،أن وزارة الداخلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات وتقديم الإمكانيات المتاحة بما يسهم في انتشال أوضاع الشرطة والقيام بدورها الوطني واستباب الأمن واستقرار.

واستمع الميسري من اركان شرطة النجدة بعدن إلى شرح عن احتياجات شرطة الدوريات وأمن الطرق في العاصمة المؤقتة عدن ومتطلباتها الضرورية لتفعيل دورها إلى جانب الوحدات الأمنية الأخرى للإسهام في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها