رئيس الوزراء يوجه بإدخال تقنية المعلومات القضائية من خلال النظام القضائي الإلكتروني

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإدخال تقنية المعلومات القضائية وذلك من خلال النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي يستوعب كافة إجراءات القضايا في أجهزة العدالة(شرطة-نيابة-محاكم).

جاء ذلك خلال زياته اليوم، إلى المجمع القضائي والمحكمة العليا بالعصمة المؤقتة عدن.

وستعمل تقنية المعلومات القضائية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت قصير وتحديث وتطوير العمل القضائي، بالإضافة لتحقق الرقابة الفاعلة على أداء اجهزة العدالة في عموم المحافظات والمديريات وخاصة المحررة منها.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي، حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي الاعوش، وعدد من القضاة.

وقال رئيس الوزراء" لا يمكن ان تستقر الدولة والمجتمع الا بتحقيق العدالة والمساواة التي لن تتحقق الا باتباع النظام والقانون "..مشيرا إلى التوجيهات التي اصدرها رئيس الجمهورية باعادة الاعتبار لمؤسسات القضاء والمحاكم والنيابات العامة التي كانت بمثابة اللبنة الاولى لبناء دولة النظام والقانون وعودة القضاء لممارسة عمله.

وأضاف "نحن اليوم في المحافظات المحررة قد تجاوزنا كثير من الصعوبات والعراقيل التي كانت أمامنا وذلك بعودة عمل مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن".

وشدد الدكتور بن دغر على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين ورفع الظلم عن المظلومين ومعاقبة المجرمين وتنفيذ القانون على الجميع وان الكل سواسية امام القضاء.. مؤكداً الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه للقيام بمسؤولياته التي يستمدها من الشريعة الاسلامية والنظام والقانون.

واشار رئيس الوزراء إلى أن الميليشيا الحوثية سيست القضاء وعمل المحاكم وقامت بعدد من التغييرات خدمة لمشروعها الطائفي العنصري السلالي وأدخلت قوانين ما أتى الله بها من سلطان على أساس التمييز العنصري في مخالفة واضحة لماء جاء في كتاب الله وسنة رسوله الذي أمر بالعدل والمساواة.

وقال "عليكم ان تجعلوا قضايا المواطنين نصب إعينكم وان تهتموا بازالة العشوائيات ومنع الاعتداءات على اراضي الدولة والمواطنين ووقف اَي أعتداء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة فعدن درة اليمن، وهي منطلق وبداية الاستقرار والتنمية والاستثمار والانطلاق نحو المستقبل يبدأ منها".

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة والصعوبات والعوائق التي تواجه القضاء والعمل على تذليها.