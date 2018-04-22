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مصرع 30 مسلحا حوثيا في غارات جوية لمقاتلات التحالف جنوب تعز

الأحد 22 أبريل 2018 03:37 م الصحوة نت – خاص
مصرع 30 مسلحا حوثيا في غارات جوية لمقاتلات التحالف جنوب تعز


لقي قرابة 30 مسلحا من مليشيا الانقلاب الحوثية ظهر اليوم الاحد مصرعهم في غارات جوية شنتها طائرات التحالف على مواقعهم في اطراف مدينة الراهدة جنوب تعز.


وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب لـ"الصحوة نت" ان قرابة 30 حوثي لقوا مصرعهم ظهر اليوم في غارات شنتها مقاتلات دعم الشرعية على مواقعهم في جبال السحي وجبل الحمام غرب جبل القاهر.


وأضاف النقيب ان ضربات مقاتلات التحالف العربي دمرت اربعة اطقم حوثية بالراهدة في حين تمكنت مدفعية الجيش الوطني صباح اليوم من دك مواقع للمليشيات الحوثية شرق الراهدة.


واكد النقيب ان قوات الجيش الوطني وصلت صباح اليوم الى سلسلة جبال المرخام ومنطقة الهشمة وجبل الغريب حيث تخوض معارك شرسة في النطاق الجغرافي للراهدة مع مليشيا الانقلاب الحوثية.


وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من تحقيق انتصارات نوعية وتقدم ملحوظ بعد سيطرتهم على مواقع  وجبال استراتيجية حيث اصبحت على مقربة من منطقة بيت حاميم وباتت المنطقة تحت سيطرتها النارية.


ياتي هذا بعد ان تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الايام الماضية من استعادة السيطرة على جبل كَربة المطل على وادي شعب شرق مديرية طور الباحة واغتنام كميه من الذخائر والاسلحة المتوسطة بعد معارك عنيفة انتهت بالسيطرة على موقع الانقلابين.

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