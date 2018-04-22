وزير الداخلية يوجه أمن تعز بكشف حيثيات اغتيال مسؤول الصليب الأحمر

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، الأجهزة الأمنية في محافظة تعز بمتابعة حيثيات جريمة اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع للصليب الأحمر "حنا لحود" الذي طالته يد الغدر والخيانة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة التي من شأنها الكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها ومن يقف ورائهم لينالوا جزاءهم الرادع .

وأكد الوزير الميسري ان قيادة وزارة الداخلية تتابع حيثيات هذه الجريمة وتوليها جل اهتمامها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع ولن يفلتوا من العقاب.

لافتاً إلى أن استهداف طاقم الصليب الأحمر يعد جريمة شنعاء يرفضها ويدينها الجميع .

وثمن الوزير الميسري الجهود الذي يبذلها الصليب الأحمر الدولي في اليمن عبر بعثته من خلال تقديم أعماله الإنسانية والتي كان لها أثرا بالغاً في نفوس المستفيدين منها.. مشيراً إلى أن ماقدمه الصليب الأحمر في اليمن محل اهتمام وتقدير كافة أبناء الشعب اليمني .

وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن خالص تعازيه القلبية ومواساته الصادقة للجنة الدولية للصيب الأحمر وبعثتها في اليمن ولأسرة "حنا لحود.