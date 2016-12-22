الجوف: مصرع 20 عنصراً من المليشيات في معارك عنيفة بالمصلوب





سقط نحو 20 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع ما بين قتيل وجريح في معارك عنيفة دارت بمنطقة المصلوب بمحافظة الجوف.

وحسب مصادر محلية فإن قوات الجيش والمقاومة احرزت تقدماً بمنطقة ملاحا بجبهة المصلوب بعد معارك عنيفة.

وأشارت المصادر الى 9 جثث لمليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال مرمية في المواقع المحررة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات جوية استهدفت تجمعاً لمليشيا الحوثي والمخلوع بذات المنطقة، ما أدى الى تدمير آليات عسكرية.

يأتي هذا فيما شهدت جبهة المتون اشتباكات متقطعة بمختلف أنواع الأسلحة، بين المليشيا الانقلابية ووحدات من الجيش المرابطة بذات الجبهة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة