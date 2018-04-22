السودان: مشاركتنا في التحالف العربي مصدر فخز والتزام أخلاقي

أثنى رئيس الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف مشاركة بلاده التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واعتبرها مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلى سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة واحترافيتها المشهودة.

وأكد عبد المعروف خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزم الثاني بعد تفقده أوضاعهم بمقر قيادة القوات السودانية بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية أن مشاركة السودان في التحالف تأتي من منطلق عقائدي والتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية.

وهنأ عبد المعروف قواته بالانتصارات الأخيرة في مديرية حجة ومنطقة ميدي.

من ناحية أخرى تفقد رئيس الأركان المشتركة السودانية جرحى العمليات الحربية بالمستشفى العسكري بمدينة الطائف السعودية.

وجاءت زيارة رئيس الأركان المشتركة السودانية التفقدية في إطار زيارته للمملكة العربية السعودية والتي شهد خلالها تمرين درع الخليج 1 ورافقه خلالها عدد من كبار قادة الجيش السوداني بوحداته المختلفة.