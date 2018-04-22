بادي: احتجاز المليشيات للسفن تصرف همجي وعلى المجتمع الدولي إيقاف الكارثة

قال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن احتجاز ميلشيات الحوثي الانقلابية 19 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، تصرف مدان، يدل على همجية هذه الجماعة ومدى الإجرام الذي وصلت إليه

وقال بادي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" إن الحوثيين "يتحملون كامل المسؤولية عن هذه التصرفات، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الكارثة".

ولفت إلى "تأكيد هذا التصرف مجدداً على ما قلناه للعالم، أن هذه جماعة إرهابية، تشكل خطراً لا يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم".

وكانت اللجنة العليا للإغاثة، بأشد العبارات، احتجاز الناقلات، وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح "إن الميليشيات الانقلابية اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة مجالاً لاحتجاز السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين".