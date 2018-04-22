موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

بادي: احتجاز المليشيات للسفن تصرف همجي وعلى المجتمع الدولي إيقاف الكارثة

الأحد 22 أبريل 2018 10:23 ص الصحوة نت - متابعات
بادي: احتجاز المليشيات للسفن تصرف همجي وعلى المجتمع الدولي إيقاف الكارثة

قال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن احتجاز ميلشيات الحوثي الانقلابية 19 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، تصرف مدان، يدل على همجية هذه الجماعة ومدى الإجرام الذي وصلت إليه

وقال بادي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" إن الحوثيين "يتحملون كامل المسؤولية عن هذه التصرفات، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الكارثة".

ولفت إلى "تأكيد هذا التصرف مجدداً على ما قلناه للعالم، أن هذه جماعة إرهابية، تشكل خطراً لا يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم".

وكانت اللجنة العليا للإغاثة، بأشد العبارات، احتجاز الناقلات، وقال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح "إن الميليشيات الانقلابية اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة مجالاً لاحتجاز السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين".

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى