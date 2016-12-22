مقتل 13 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل 13 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات اليوم الخميس في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

واستشهد في تلك المواجهات أيضا مقاوم وأصيب 8 آخرون، كما استشهد مدني وأصيب 4 آخرين بقصف استهدف الأحياء السكنية. #تتعرض الأحياء السكنية لقصف مستمر وعنيف من قبل مليشياالحوثي والمخلوع المتمركزة في السلال والجعشة والقصر وتبة سفتيل شرق المدينة.

وأفشل الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي مصحوبا بغطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط المكلكل ومعسكر التشريفات شرق المدينة وأجبروهم على الفرار بعد أن خلفوا خسائر في الأرواح .

وتبادل القصف المدفعي مع المليشيات في العشملة والعبدلة مقبنة غرب تعز ، ومدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا في جبل العويد وعُسيله. وجنوب المدينة، دارت مواجهات في الصلو والاحكوم وسط انقطاع لحركة سيارات النقل في طريق هيجة العبد بين الحين والآخر جراء استهدافها برصاص قناصة المليشيا .

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات استهدفت اثنتين منها مواقع المليشيات في جبل الزانخ بالخمسين شمال المدينة أدت الى تدمير الدبابة، فيما استهدفت الثالثة مواقع لها بجبل الوعش.