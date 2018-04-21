التحالف يدمر مخزن أسلحة في الوهبية بالبيضاء ويباغت تعزيزات حوثية في اليسبل

شنت / مقاتلات التحالف العربي / سلسلة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية شرق محافظة البيضاء.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف دمرت مساء السبت مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي في الوهبية بالبيضاء.

وحسب المصادر فإن انفجارات عنيفة دوت في المنطقة فيما شوهد أعمد الدخان تتصاعد بكثافة من المكان المستهدف.

وفي السياق.. شنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات وتعزيزات حوثية في منطقة السبيل بالوهبية.

وأكدت المصادر لـ"الصحوة نت" مقتل وجرح العشرات من الحوثيين جراء استهداف التعزيزات التي كانت في طريقها إلى مواقع التماس مع الجيش في حدود قانية.

هذا وتواصل / قوات الجيش الوطني / الزحف باتجاه منطقة الوهبية أولى عزل مديرية السوادية بمحافظة البيضاء .