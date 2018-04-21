مصرع مشرف الحوثيين في جبهة المصلوب بالجوف

قالت مصادر ميدانية إن قيادياً حوثياً لقي مصرعه اليوم السبت في معارك مع قوات الجيش الوطني في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن القيادي في المليشيا المدعو / خالد مبارك حلسه / والمكنى "ابو طالب"، أكدت أن حلسه لقى مصرعه, تزامناً مع معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبهة المصلوب.

وذكرت المصادر أن "أبوطالب" هو المشرف العام للمليشيا في الجبهة هو المسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة بالجبهة، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

المصادر أشارت إلى أن المليشيا الانقلابية تحاول التسلل الى مواقع الجيش الوطني في عدة جبهات الا انها تلاقى بصد وحزم من قبل وحدات الجيش المرابطة في الجبهة.