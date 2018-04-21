موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مصرع مشرف الحوثيين في جبهة المصلوب بالجوف

السبت 21 أبريل 2018 10:20 م الصحوة نت - الجوف
مصرع مشرف الحوثيين في جبهة المصلوب بالجوف

قالت مصادر ميدانية إن قيادياً حوثياً لقي مصرعه اليوم السبت في معارك مع قوات الجيش الوطني في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن القيادي في المليشيا المدعو / خالد مبارك حلسه / والمكنى "ابو طالب"، أكدت أن حلسه لقى مصرعه, تزامناً مع معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبهة المصلوب.

وذكرت المصادر أن "أبوطالب" هو المشرف العام للمليشيا في الجبهة هو المسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة بالجبهة، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

المصادر أشارت إلى أن المليشيا الانقلابية تحاول التسلل الى مواقع الجيش الوطني في عدة جبهات الا انها تلاقى بصد وحزم من قبل وحدات الجيش المرابطة في الجبهة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى