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المليشيا تفشل في سحب جثث قتلاها بالراهدة جنوب تعز والمدفعية تدك تجمعات ببيت حاميم

السبت 21 أبريل 2018 09:09 م الصحوة نت - خاص
المليشيا تفشل في سحب جثث قتلاها بالراهدة جنوب تعز والمدفعية تدك تجمعات ببيت حاميم صورة إرشيفية

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم حوثي لاستعادة جثث قتلاهم الذين لقوا حتفهم في معارك أمس الجمعة، والتي تكللت بسيطرة الجيش الوطني على سلسلة جبال المرخام ومرتفعات منطقة السحي المحاذية لمدينة الراهدة، جنوب تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد الهجوم بإسناد طيران التحالف العربي التي استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الايرانية شرق مدينة الراهدة حيث  مواقع وتمركز قناصة مليشيا الحوثي الايرانية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق انتصارات نوعية وتقدم ملحوظ بعد سيطرتهم على مواقع  وجبال استراتيجية حيث اصبحت على مقربة من منطقة بيت حاميم وباتت المنطقة تحت سيطرتها النارية.

ودكت مدفعية الجيش مواقع تمركز المليشيا الانقلابية في منطقة بيت حاميم والمناطق المتاخمة لمدينة الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.

وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت من استعادة السيطرة على جبل كَربه المطل على وادي شعب شرق مديرية طورالباحة واغتنام كميه من الذخائر والاسلحة المتوسطة بعد معارك عنيفة انتهت بالسيطرة على موقع الانقلابين .

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