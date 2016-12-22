الضالع: قوات الجيش الوطني تدمر آليات عسكرية للميليشيات غرب مريس

دمرت قوات الجيش الوطني عدد من الآليات العسكرية لميلشيات الحوثي وصالح في قصف مدفعي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادرميدانية لـ"الصحوة نت" أن قوات الجيش الوطني دمرت مدفع B10 في اشتباكات ومواجهات عنيفة اندلعت عصر اليوم الخميس في القطاع الغربي لجبهة مريس.

وأفادت المصادر "أن مدفعية الجيش استهدفت أحد مواقع عناصر المليشيات الانقلابية في محيط جبل ناصة ودمرته وقصف بالمدفعية مواقع وتجمعات المليشيات في محيط جبل ناصة والمعصر بعدة قذائف".

وذكرت المصادر "أن هناك خسائر بشرية في صفوف الميلشيا ولم ترد إحصائية محدد، فيما أصيب أحد رجال الجيش الوطني بإصابات متوسطة".

وتشهد جبهة مريس دمت اشتباكات ومواجهات متقطعة بين الحين والآخر بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى حيث تحاول الميلشيات التقدم في المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش.