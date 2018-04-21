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الجيش يزحف باتجاه "الوهبية" في البيضاء عقب تحرير جبال مسعودة والعر

السبت 21 أبريل 2018 07:15 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الجيش يزحف باتجاه "الوهبية" في البيضاء عقب تحرير جبال مسعودة والعر

تواصل / قوات الجيش الوطني / الزحف باتجاه منطقة الوهبية أولى عزل مديرية السوادية بمحافظة البيضاء .

وحققت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم السبت، تقدماً كبيراً في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وحررت قوات الجيش "جبال مسعودة" و"جبل العر" وتخوض مواجهات ضارية على مشارف الوهبية.

وتعد "جبال مسعودة" أعلى جبال المنطقة وتطل على "منطقة قانية" واليسبل والوهبية، وتطل على خطوط إمداد رئيسية للمليشيا.

 وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شمالي البيضاء، وتمكنت من تدمير أسلحة وعتاد عسكري للمليشيا، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

 وتشهد صفوف مليشيا الحوثي انهيارات كبيرة وسط تقدم ثابت لوحدات الجيش في الجبهة.

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