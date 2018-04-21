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نائب رئيس اعلامية الاصلاح: فوضى الاغتيالات نتيجة للتهاون في بناء مؤسسات الدولة

السبت 21 أبريل 2018 06:36 م الصحوة نت - متابعة خاصة
نائب رئيس اعلامية الاصلاح: فوضى الاغتيالات نتيجة للتهاون في بناء مؤسسات الدولة العديني

أكد نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، أن ما يحدث من اغتيالات وفوضى هو نتيجة للتهاون في بناء مؤسسات الدولة والتعامي عن هذا المطلب الملح والضروري".

وأضاف العديني في منشور له على الفيس بوك" مع كل حادثة نجدد القول بأنه على السلطة ان تقوم بواجباتها وفق القانون، متابعا " هذا هو خلاصة الكلام".

وعبر عن حزنه لمقتل الموظف في الصليب الاحمر وكل من قتل قبله .

وكان مسلحون مجهولون استهدفوا صباح اليوم، فريقا تابعا للصليب الاحمر الدولي، في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، الامر الذي اسفر عن مقتل رئيس الفريق حنا لحود لبناني الجنسية.

ولاقت الجريمة ادانات رسمية وشعبية، ومطالبات بسرعة ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

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