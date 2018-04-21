الحكومة تستنكر اغتيال "موظف الصليب الاحمر" وتؤكد فتح تحقيق في ملابسات الحادث

دانت الحكومة اليمنية اغتيال مسئول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع للصليب الأحمر بمحافظة تعز حنا لحود (لبناني الجنسية) وهو في طريقة لزيارة احد السجون بمدينة تعز.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ان السلطات المحلية في تعز فتحت تحقيق في ملابسات اغتياله لتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

كما أكد أن اللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية بالمحافظة تتابع عن كثب مجريات الحادث، معبراً عن ادانته واستنكاره الشديدين، لهذا الحدث الأليم.

وعبر فتح عن خالص التعازي والمواساة لبعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن، مثمنا جهودها في تقديم الدعم الانساني الكبير للمواطنين في عموم المحافظات.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المنظمات الدولية الاغاثية والانسانية وتقدر عاليا مساهماتها الكبيرة في تحسين الوضع الإنساني.