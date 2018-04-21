موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الحكومة تستنكر اغتيال "موظف الصليب الاحمر" وتؤكد فتح تحقيق في ملابسات الحادث

السبت 21 أبريل 2018 06:10 م الصحوة نت - متابعات
الحكومة تستنكر اغتيال "موظف الصليب الاحمر" وتؤكد فتح تحقيق في ملابسات الحادث

دانت الحكومة اليمنية اغتيال مسئول برنامج الاحتجاز في اليمن التابع للصليب الأحمر بمحافظة تعز حنا لحود (لبناني الجنسية) وهو في طريقة لزيارة احد السجون بمدينة تعز.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ان السلطات المحلية في تعز فتحت تحقيق في ملابسات اغتياله لتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

كما أكد أن اللجنة العليا للإغاثة والسلطة المحلية بالمحافظة تتابع عن كثب مجريات الحادث، معبراً عن ادانته واستنكاره الشديدين، لهذا الحدث الأليم.

وعبر فتح عن خالص التعازي والمواساة لبعثة الصليب الأحمر الدولي في اليمن، مثمنا جهودها في تقديم الدعم الانساني الكبير للمواطنين في عموم المحافظات.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المنظمات الدولية الاغاثية والانسانية وتقدر عاليا مساهماتها الكبيرة في تحسين الوضع الإنساني.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى