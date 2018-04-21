مشترك تعز يدين اغتيال موظف الصليب الاحمر ويدعو للقبض على الجناة ومحاكمتهم





دانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز حادثة اغتيال رئيس فريق الصليب الأحمر المكلف بزيارة مدينة تعز لأغراض إنسانية وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته على الفور صباح اليوم السبت 21أبريل 2018م.





واعتبرت أحزاب المشترك أن الاستهداف الغاشم لم يقف جرمه عند حد قتل الموظف الإنساني وإنما اغتال معه تعز المتميزة بالسلم والسلام والمدنية وهي بالتالي جريمة متعددة الأغراض والأهداف القذرة قذارة من يقف وراءها ممن يستبيحون الدم ويستمرئون القتل ويمتهنون الإجرام.





وقال البيان: “إن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز تستشعر مدى حجم الفجيعة التي نزلت بالمحافظة جراء هذه الجريمة الوحشية التي أراد منفذوها اغتيال تعز أيضا والإساءة إليها ثقافةً وفكراً وتمدناً وتاريخاً، كما تستهدف سمعتها ومكانتها حاضراً ومستقبلاً”.





ودعت أحزاب المشترك السلطة المحلية إلى ملاحقة القتلة المجرمين وتقديمهم بصورة عاجلة إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم. كما دعت كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، مهيبة بالحكومة القيام بواجبها تجاه المحافظة بتوفير الإمكانيات اللازمة لبناء القدرات الأمنية التي تمكنها من بسط السيطرة المطلوبة على المدينة والمحافظة .









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نص بيان الإدانة..





تدين أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز بأشد عبارات الإدانة الجريمة النكراء والأيادي الآثمة التي أقدمت صباح هذا اليوم السبت 21أبريل 2018م على اغتيال رئيس فريق الصليب الأحمر المكلف بزيارة مدينة تعز لأغراض إنسانية وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة وهي تدين هذه الجريمة البشعة وتندد بالقتلة ومن خطط للجريمة ومولها، فإنها ترى أن هذا الاستهداف الغاشم الذي راح ضحيته موظف الصليب الأحمر الدولي لم يقف جرمه عند حد قتل الموظف الإنساني وإنما اغتال معه تعز المتميزة بالسلم والسلام والمدنية وهي بالتالي جريمة متعددة الأغراض والأهداف القذرة قذارة من يقف وراءها ممن يستبيحون الدم ويستمرئون القتل ويمتهنون الإجرام.

إن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز تستشعر مدى حجم الفجيعة التي نزلت بالمحافظة جراء هذه الجريمة الوحشية التي أراد منفذوها اغتيال تعز أيضا والإساءة إليها ثقافةً وفكراً وتمدناً وتاريخاً، كما تستهدف سمعتها ومكانتها حاضراً ومستقبلاً.

ومن هنا فإن أحزاب اللقاء المشترك في المحافظة تدعو السلطة المحلية إلى ملاحقة القتلة المجرمين وتقديمهم بصورة عاجلة إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم. كما تدعو كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، وتهيب بالحكومة إلى القيام بواجبها تجاه المحافظة بتوفير الإمكانيات اللازمة لبناء القدرات الأمنية التي تمكنها من بسط السيطرة المطلوبة على المدينة والمحافظة .





الخلود للشهداء

الموت للقتلة

النصر لتعز





صادر عن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز

21/4/2018