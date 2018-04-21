نائب الرئيس: الحوثي ضمن مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للاخلال بالأمن والسلم الدوليين





أكد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح أن الحوثي لا يستهدف اليمن فقط بل يعمل ضمن مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للاخلال بالأمن والسلم الدوليين.









وأشاد الفريق محسن خلال اجتماعاً مقرب القيادة بمأرب ضم قيادات الجيش الوطني والتحالف بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في البيضاء والجوف وتعز وميدي والحديدة وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ودرء مشروع الانقلاب التخريبي، مؤكداً أنه لا تواني عن درء مخاطر الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على هذه المشاريع الإرهابية.





وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة سبا الرسمية حث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والتنسيق العملياتي المستمر بما يسهم بتحقيق نتائج إيجابية في الميدان العمل على تجاوز السلبيات والتعزيز من الإيجابيات والصبر والمثابرة حتى تحقيق النصر القريب.





وثمن الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات ، وأكد بأن وقفة اليمنيين والتحالف أفشل مشروع إسقاط اليمن بيد إيران.





من جانبه قدم الفريق المقدشي موجزاً عن أوضاع الجبهات المختلفة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والصمود الأسطوري في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.





كما رحب قائد قوات التحالف في مأرب بزيارة نائب الرئيس، مؤكداً أن التحالف سيمضي قدماً في دعم اليمن واليمنيين ومساندة الشرعية.





وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات وسير العمليات العسكرية والخطط المستقبلية لاستكمال التحرير وتحقيق السلام والأمن الذي ينشده اليمنيون في كل ربوع الوطن.