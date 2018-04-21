مركز الاسناد يعبر عن قلقه من احتجاز مليشيات الحوثي أكثر من 19 سفينة نفط





أكد السفير السعودي لدى اليمن ورئيس مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن محمد آل جابر أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحتجز أكثر من ١٩ ناقلة نفط.





وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بتوتير رصدها محرر الصحوة نت إن مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن يتابع بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة.





وأكد السفير السعودي أن المنع يأتي في ظل عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن.



