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أمن عدن يرفض توجيهات النيابة بكشف مصير المختطف زكريا قاسم

السبت 21 أبريل 2018 03:51 م الصحوة نت - خاص
أمن عدن يرفض توجيهات النيابة بكشف مصير المختطف زكريا قاسم


رفضت ادارة امن العاصمة المؤقتة عدن توجيهات النيابة العامة ومذكرة وزير الداخلية المطالبة بالكشف عن مصير المخفي قسريا الاستاذ زكريا احمد قاسم رئيس جمعية اقراء واحالته للتحقيق.


وقالت اسرة المختطف زكريا أحمد قاسم في تصريحات خاصة ل"الصحوة نت" ان ادارة امن عدن رفضت التعاطي مع توجيهات النيابة العامة ومذكرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، مشيرة الى انها حصلت في وقت سابق على مذكرة من الداخلية وتوجيهات من النيابة الجزائية بالاحالة والكشف عن مصير الاستاذ زكريا .


وكان مسلحون يستقلون سيارة سنتافي قد اختطفوا الاستاذ زكريا في ال 27 من شهر يناير الماضي اثناء ذهابة لاداء صلاة الفجر في احد المساجد القريبة من منزلة بمديرية المعلا.


ولا يزال الاستاذ زكريا الشخصية التربوية والاجتماعية مخفي حتى هذة اللحظة ولم يسمح لعائلته بمقابلته او معرفة مصيره.


وناشدت الاسرة قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية وكافة الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود والكشف عن مصير والدهم واحالته للتحقيق والافراج عنه .


ويعتبر الاستاذ زكريا قاسم احد الشخصيات التربوية والاجتماعية التي تحضى بشعبية كبيرة في الشارع العدني وله بصمات مؤثرة في العمل الاغاثي والانساني اثناء اجتياح مليشيا الانقلاب الحوثية لعدن .

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